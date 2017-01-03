ديل تستعد لطرح حاسبها “المتحول” الجديد بهذا المبلغ

المواطن – وكالات

أزاحت شركة ديل الأمريكية النقاب أمس الاثنين، عن حاسبها المتحول من فئة إثنان في واحد XPS 13.

ويعمل كحاسب محمول أو حاسب لوحي بحسب طريقة تموضع الشاشة القابلة للدوران الخاصة به.

ويأتي الجهاز الجديد ليعمل بواسطة الجيل السابع Kaby Lake من معالجات شركة إنتل Core i، حيث يأتي بخيارين هما i5-7Y54 وi7-7Y75، مع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة من نوع Intel HD Graphics 615، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بحجم بين 4 و16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع SSD بحجم بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت، مع كاميرا ويب بدقة 720p في الجزء السفلي من شاشة العرض تدعم ميزة Windows Hello للتعرف على الوجوه.

ويوفر الحاسب الذي يعمل بدون الحاجة إلى مروحة تبريد فتحة بطاقة ذاكرة خارجية ومنفذي USB-C مع محول من منفذ USB-A إلى منفذ USB-C موجود ضمن علبة الجهاز، وتبلغ سماكة الجهاز بين 0.32 و0.54 إنش، مما يعني انه أقل سماكة من حاسب ديل XPS لعام 2016.

ومن المقرر أن يبدأ سعره من حوالي 1000 دولار أمريكي مما يجعله أغلى بحوالي 200 دولار من حواسيب XPS 13 غير المتحولة، ويتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 5 يناير الجاري.