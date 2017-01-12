رئيس الأركان اليمني: ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية

رئيس الأركان اليمني: ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية

2017/01/12
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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اللواء محمد المقدشي

المواطن – واس

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد المقدشي، أن ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية في محاور ‏وجبهات القتال كافة.‏

وثمّن اللواء المقدشي، خلال زيارة تفقدية قام بها، اليوم، إلى ‏وحدات الجيش المقاتلة في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، ‏التضحيات الكبيرة والعظيمة لقوات الجيش في سبيل دفاعها ‏عن كرامة اليمنيين ودينهم ووطنهم، ضد العناصر الانقلابية ‏والمشروع الصفوي الإيراني.‏

وأشار، رئيس هيئة الأركان اليمني، خلال زيارته التي رافقه ‏فيها، قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب العميد ‏الركن إبراهيم الحربي، إلى أن قوات الجيش وبمساندة من ‏التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في مختلف المحاور ‏والجبهات.‏


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