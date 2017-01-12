رئيس الأركان اليمني: ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية

المواطن – واس
أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد المقدشي، أن المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية في محاور وجبهات القتال كافة.
وثمّن اللواء المقدشي، خلال زيارة تفقدية قام بها، اليوم، إلى وحدات الجيش المقاتلة في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، التضحيات الكبيرة والعظيمة لقوات الجيش في سبيل دفاعها عن كرامة اليمنيين ودينهم ووطنهم، ضد العناصر الانقلابية والمشروع الصفوي الإيراني.
وأشار، رئيس هيئة الأركان اليمني، خلال زيارته التي رافقه فيها، قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب العميد الركن إبراهيم الحربي، إلى أن قوات الجيش وبمساندة من التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في مختلف المحاور والجبهات.