رئيس الأهلي: نريد حكماً أجنبياً أمام الاتحاد.. وهذا موقفنا من العويس !

المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي أنه يرغب في جلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة فريقه أمام الاتحاد في دوري جميل، وذلك لرفع الضغوط عن الحكم المحلي، كاشفاً عن موقف الراقي من التعاقد مع حارس مرمى الشباب محمد العويس.

وقال الرئيس الأهلاوي في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”: “نريد طاقم تحكيم أجنبياً للديربي أمام الاتحاد لرفع الضغوط عن الحكم المحلي”.

وحول المفاوضات مع العويس، أجاب: “حراسة الأهلي بخير .. والعويس حارس كبير أثبت وجوده وجميع الأندية تطمح لضمه”، مضيفا: “نرغب في ضم أي لاعب يخدم الأهلي، وبنهاية فترة الانتقالات الشتوية ستعرفون وجهة العويس”.