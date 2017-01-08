رئيس الاتحاد يعود من أسبانيا

المواطن ـ محمد سلام



وصل رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، إلى مدينة جدة بعد أن أنهى رحلته إلى أسبانيا لحل قضايا النادي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك بالاجتماع مع محامي الاتحاد في أسبانيا.

وكانت الفيفا قد قامت بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق الاتحادي في بطولة الدوري، بسبب مستحقات لم يحصل عليها محترف الفريق السابق مانسو، وتبذل الإدارة الاتحادية جهودا كبيرة في سبيل استعادة تلك النقاط.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب لدوري جميل برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نادي الهلال، وفي حالة استعادة النقاط الثلاث يكون العميد في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.