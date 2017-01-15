رئيس الشؤون التعليمية بالعرضيات يوجه بتوفير وسائل الراحة للطلاب خلال الاختبارات

المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

قام رئيس الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بالعرضية الجنوبية علي بن أحمد القرني بجولة تفقدية لمدرسة النور المتوسطة بثريبان للاطلاع على سير الاختبارات، وكان في استقباله قائد المدرسة محمد بن جاري القرني ، ووكيل المدرسة متعب القرني حيث تجول داخل قاعات اللجان ، واطلع على بعض السجلات .

وفي نهاية الجولة شكر رئيس الشؤون التعليمية قائد المدرسة ومنسوبيها ، وحثَّ جميع العاملين على تهيئة الأجواء التربوية الملائمة ، وتوفير كل وسائل الراحة حتى يتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة .