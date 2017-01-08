رئيس النيجر يناقش سبل التعاون مع الجبير والفضلي

المواطن – واس

استقبل الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض، اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي بالخارج المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الهويش، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، كما استقبل محمدو وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.