رئيس الهلال السابق: هذا اللاعب سيكون المهاجم الأول في السعودية

المواطن ـمحمد سلام

حرص الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي، على مساندة لاعب الفريق مجاهد المنيع بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وغيابه عن صفوف الفريق الأزرق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أنه لاعب مميز، وسيكون أفضل مهاجم في الهلال والكرة السعوديّة خلال السنوات المقبلة.



وقال عضو شرف الهلالي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ستكون هذه الإصابة بداية لمستقبل مشرق، وستكون المهاجم الأول في الهلال والكرة السعودية، وستعود أقوى بإذن الله”.

وكان المنيع قد نال فرصة المشاركة أساسية في صفوف فريق الهلال من جانب المدرب رامون دياز، وتلقى إشادة كبيرة من جماهير الزعيم بعد مستواه المميز، لكن الإصابة حرمته من استكمال الموسم الرياضي الحالي مع الفريق.