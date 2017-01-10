رئيس ريال مدريد: هذه حقيقة العرض الضخم لضم كريستيانو رونالدو!

المواطن ـ محمد سلام

تحدّث “فلورنتينو بيريز” رئيس نادي ريال مدريد الإسباني حول حقيقة ما تم تداوله، في الساعات الماضية، عن العرض الصيني الضخم لشراء النجم “كريستيانو رونالدو” في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي حديثٍ مع “أوندا سيرا”، قال رئيس ريال مدريد: “ريال مدريد لم يتلقّ أي عرض، من الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص المهتمّين بالتوقيع مع رونالدو على مر السنين”.

وتابع: “لكن ريال مدريد لم يتلقّ أي عرض من هذا القبيل، في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث هذا في الجوانب بعيدًا عن النادي”.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن أحد الفِرق الصينية، لم يتم الكشف عنه، تقدّم بعرضٍ قيمته 300 مليون دولار، وراتبٍ سنوي لرونالدو يبلغ 100 مليون دولار.