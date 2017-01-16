رئيس مجلس الشيوخ الكندي: مساعدات المملكة شملت العالم

المواطن - واس

ثمّن رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج فيوري، دور المملكة وجهودها لإحلال السلام في المنطقة، وجهودها في حل النزاعات بالطرق السلمية.

ووصف رئيس مجلس الشيوخ الكندي، في تصريحٍ صحفي عقب اجتماعه، اليوم، مع رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمهم، مشيرًا إلى أن المباحثات، خلال اللقاء، تركّزت على العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ الكندي على جهود المملكة في المجال الإغاثي، مشيرًا إلى أن المملكة لم تحصر دعمها ومساعداتها على شعوب المنطقة، بل شملت مختلف دول العالم.

وأشاد بالجهود الفاعلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المملكة وكندا في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

ووصف رئيس مجلس الشيوخ لقاءه مع رئيس مجلس الشورى بالمثمر، حيث تطرّق إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكّد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية دعم العلاقات المتميزة بين المملكة وكندا في جميع المجالات، وسبل دعمها وتطويرها من خلال تكثيف العمل البرلماني ممّا يسهم في دعم المجال التجاري، والتعليمي، ومجال الاستثمار المتبادل.