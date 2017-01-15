رئيس مجلس الشيوخ الكندي يطّلع على 172 مشروعًا لمركز الملك سلمان للإغاثة

المواطن - واس

زار رئيس مجلس الشيوخ الكندي، جورج فيوري، والوفد المرافق له، اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث التقى خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وقيادات المركز، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، نايف بن بندر السديري.



وفي بداية الزيارة، اطلّع المسؤول الكندي على البرامج التنفيذية التي يقدّمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشروعات 172 مشروعًا، بمبلغ 680,674,206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكًا، بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حاليًا بعددٍ من الدول في 4 قارات.



وتناول الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية، وشدّدا على التواصل المثمر خصوصًا بعد الزيارة التي قام بها الدكتور عبد الله الربيعة، ووفد المركز للبرلمان الكندي مؤخرًا.



وتجوّل المسؤول الكندي والوفد المرافق له في أرجاء المركز، حيث اطّلع خلالها على أقسامه، بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة، ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، والمركز الإعلامي.



وأثنى رئيس مجلس الشيوخ الكندي على ما قدّمه المركز من أعمال خلال الفترة الماضية، معبرًا، في الوقت ذاته، عن سعادته بزيارته للمملكة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال: “نحن شركاء للمملكة منذ القدم، والتعاون بين المملكة وكندا كبير، وعلاقتنا قوية في شتى المجالات، ونتطلّع للتعاون في المجالات الإغاثية والإنسانية، والناس يشعرون بالفخر بما يقدّمه المركز الذي يجب إبرازه على المستوى الدولي”.