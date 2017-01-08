رئيس نادي الهلال يعزي أسرة السويلم

المواطن – ماجد الفريدي

قدم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أمس السبت، العزاء في وفاة الفقيد الشيخ محمد العلي العبدالله السويلم والد عضو شرف نادي الهلال عمران السويلم.

وكان في استقباله أبناء الفقيد، وأعرب رئيس نادي الهلال عن مشاطرته للجميع الحزن برحيل الفقيد ـ رحمه الله ـ سائلاً الله له الرحمة وأن يسكنه أعلى درجات الجنة وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

ومن جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لرئيس نادي الهلال، وأن يجعل الله ذلك في موازين أعماله، وأن يجزي كل من شاركهم العزاء الأجر والثواب.