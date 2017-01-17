رائد صلاح يصف طريقة الشرطة الإسرائيلية بالإفراج عنه بـ”التصرف الغبي”

المواطن – وكالات

وصف القيادي الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عملية إطلاق سراحه من قِبل الشرطة الإسرائيلية بأنه” تصرف غبي”.

وقال رائد صلاح في كلمته عقب خروجه من سجون الاحتلال اليوم: إن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عنه في مكان لم يكن يعرفه، وقد أحسن به الله إذ أقلته حافلة يقودها شاب عربي، ثم انتقل إلى يافا في وقت لاحق.

وأضاف أن العزل الانفرادي في سجون إسرائيل عالم من المعاناة، حيث يعيش المرء في معزل عن الحياة البشرية كلها ويمنع من مخالطة الأسرى.

وكانت إسرائيل قد أفرجت، صباح اليوم، عن رائد صلاح قبل الموعد الرسمي الذي كان مقرراً له، بعد انقضاء فترة اعتقال دامت تسعة أشهر.