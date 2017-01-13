رابط صندوق التنمية العقارية يتوقف عن تحديث البيانات

المواطن – الرياض

توقف رابط تحديث البيانات في صندوق التنمية العقارية عن العمل نتيجة عدد الزيارات الكبيرة التي تمت عليه خلال اليوم والأمس ما تسبب في تعطيل الراغبين في عملية تحديث البيانات.

وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من تعطل رابط صندوق التنمية العقارية مؤكدين انه كان من المفترض توفير أكثر من رابط بديل حال تعطل أحد الروابط.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أهاب بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وقال الصندوق العقاري إن ذلك الإجراء من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعتبر شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج .

وفور صدور هذا الإعلان من الصندوق العقاري للتنمية اتجه الاف المواطنين الى الموقع لتحديث بياناتهم دون جدوى.

وتسبب الزيارات المرتدة والمحاولات المتكررة من قبل المواطنين الى زيادة الضغط على موقع الصندوق العقاري ما فاقم المشكلة خاصة وان اليوم هو يوم الجمعة وهناك كثافة في عملية تحديث البيانات.