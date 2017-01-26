رابط نظام جدارة يتعطل ويوقف احتساب النقاط

المواطن – الرياض

عبر العديد من المواطنين والمواطنات عن معاناتهم في احتساب النقاط عبر نظام جدارة بعد تعطل رابط الموقع لساعات طويلة.

واشتكى المتقدمون للوظائف من التوقف الدائم لرابط جدارة كلما شهد الموقع زيارات كبيرة أو دخول متزامن من قبل العديد من المواطنين.

وحتى كتابة هذا الخبر لا يزال موقع جدارة متعطل ولا يمكن الدخول لأي من الخدمات التي يقدمها.

يذكر أن جدارة هو نظام أقرته وزارة الخدمة المدنية في عام 1433 هـ ، خاص بتقديم طلبات التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين والمواطنات ، عن طريق ” الانترنت ” .

الهدف من جدارة هو تسهيل عمليات التوظيف المتنوعة الكترونيا في مختلف المجالات في القطاع الحكومي للراغبين بالعمل في الأجهزة الحكومية أو في الوزارة ، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت .

ومع ذلك لا يلقى جدارة استحسانا من قبل العديد من الباحثين والباحثات عن العمل بسبب ما وصفه البعض بعدم وضوح المعايير التي يتم بناء عليها الاختيار.

ومع الإعلان عن الوظائف التعليمية النسائية خلال أواخر عام 2016 عبرت العديد من المتقدمات عن تذمرهن من جدارة لغموض طريقة احتساب النقاط والمفاضلة.

وردا على ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف في تصريحات “أنه بإمكان كل مرشحة للوظائف التعليمية، معرفة نقاطها، ونقاط آخر مرشحة للوظيفة ذاتها عن طريق حسابها في جدارة”.

وأضاف المنيف عبر حسابه على موقع “تويتر”: “ أنه من مبدأ الشفافية، فإن المتقدمات من حقهن معرفة نقاطهن المحتسبة لفرصة شغلهن الوظيفة، ونقاط آخر مرشحة على كل رغبة من رغباتهن عن طريق حسابها في جدارة”.