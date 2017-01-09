راتب رئيس “آبل” السنوي يتراجع لـ8.7 مليون دولار

المواطن – الرياض

خفضت عملاق التكنولوجيا الأمريكية “آبل” الدخل السنوي لرئيس الشركة تيم كوك بمقدار يزيد على 1.5 مليون دولار، بسبب هبوط مبيعات آيفون.

وبحسب “الألمانية”، فقد كشفت بيانات للشركة الأمريكية صدرت مطلع هذا الأسبوع، أن الدخل السنوي لكوك (56 عاماً) بلغ بحلول نهاية السنة المالية في آخر (سبتمبر) الماضي 8.7 مليون دولار، مقابل 10.3 مليون دولار كان قد حصل عليها في السنة المالية الماضية.

غير أن عائد كوك من بيع الأسهم بلغ في السنة المالية الماضية 136 مليون دولار، ويعتبر هذا العائد جزءاً من حزمة اتفاق جرى التفاهم عليها عند تولي كوك هذا المنصب في صيف2011.

واعترفت الشركة بأنها أخفقت في تحقيق أهدافها خلال السنة المالية إذ وصلت قيمة مبيعاتها إلى 215.6 مليار دولار، وأرباح التشغيل إلى نحو 60 مليار دولار، وذكرت “آبل” أن تراجع مبيعات أجهزة الآيفون جاء في طليعة الأسباب التي أدت إلى تراجع الإيرادات.

ويعد الهاتف الذكي آيفون المنتج الأهم لشركة “آبل”، وتمثل قيمة مبيعاته أكثر من نصف إجمالي قيمة مبيعات الشركة، وكانت مبيعات “آبل” في فترة الأعياد عامي 2014 و2015 وصلت إلى مستويات قياسية، كما حققت أرباحها في تلك الفترة أعلى مستوى لشركة مدرجة في البورصة.

أما في فترة الأعياد من العام الماضي، فقد بلغت مبيعات آيفون نحو 74.8 مليون جهاز، بأرباح بلغت نحو 18.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تعلن “آبل” نتائج الربع الأخير من العام الماضي في الـ31 من (يناير) الجاري.

وتتجه الشركة إلى تخفيض إنتاجها من هواتف آيفون بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقاً لحسابات مؤشر نيكي المستند إلى بيانات الموردين.