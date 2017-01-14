رحيل تشو يونغوانغ أبو الكتابة الصينية ومُغيّر اللغة

المواطن - وكالات

رحل اللغوي الصيني الشهير، تشو يونغوانغ، الملقّب بأبو الكتابة الصينية اللاتينية “بينيين”، وذلك عن عمر 111 عامًا.

وتوفي يونغوانغ بعد نجاحه في ابتكار نظام كتابة جديد جعل اللغة الصينية أسهل تداولًا، حيث أسس نظام كتابة حوّل، من خلاله، الرموز الصينية إلى كلمات باستخدام حروف من الأبجدية اللاتينية.

وعمل تشو مع لجنة الحزب الشيوعي 3 سنوات متواصلة لتطوير نظام كتابة “بينيين”، خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وعن طريق هذا النظام، تم تغيير طريقة تعليم اللغة الصينية، وساهم في رفع معدلات إجادة القراءة والكتابة في البلاد، فقبل تطبيقه، كان 85% من السكان لا يجيدون القراءة.

وفي عام 1906، وُلد يونغوانغ في حقبة حكم أسرة تشينغ الإمبراطورية، وأصبح، في وقتٍ لاحق، من أشد المنتقدين للحكم الشيوعي في الصين.