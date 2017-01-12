رحيل مؤكد للاعب باريس سان جيرمان الصيف المقبل

المواطن ـ وكالات



أكد أليساندرو كانوفا وكيل أعمال الإيطالي المخضرم تياجو موتا نجم باريس سان جيرمان رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعد كانوفا أن يتم التوصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد موتا، لاسيما مع وصول جريجور كريتشوفياك في الصيف الماضي.

وقال كانوفا في تصريحات لوسائل الإعلام “أنا أستبعد تماماً التجديد مع باريس سان جيرمان، الفرص ضعيفة جداً، تياجو في حالة ممتازة على الصعيد البدني وعدد المباريات التي يخوضها خير دليل على ذلك”.

وتابع “علاقتنا ممتازة مع إدارة النادي، ومع زملائه في الفريق، باريس هو بيته والكل يعامله كأنه إبن هذه المدينة، ليس هناك مشاكل ونحن نحترم هذا النادي، لكن من الصعب الاستمرار لأسباب خاصة”.