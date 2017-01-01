رسالة كحيلان لرئيس #الهلال

المواطن ـمحمد سلام

طالب الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، من نظيره في نادي الهلال، الأمير نوّاف بن سعد، بتنفيذ تصريحاته بخصوص طلب حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الهلالي، حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه سمع ذات التصريحات في الموسم الماضي، ولم يحدث أي شيء.

وأبدى كحيلان سعادته بفوز النصر على الاتفاق 2 ـ 0 في الجولة 15 من دوري جميل، وكشف أن أجانب الفريق مستمرون حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يحدث أيّ تغيير في فترة الانتقالات الشتويّة المقبلة.

وأكد رئيس النصر في تصريحاته عقب اللقاء أنه من الرائع للعالمي تحقيق الفوز وسط غياب 8 لاعبين، موضحًا أن الفريق سيكون أقوى بعد انتهاء فترة التوقف.