رسالة من العيسى لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في الاختبارات

المواطن - شريف النشمي

وجّه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، رسالةً إلى قادة المدارس، والمعلّمين، والمعلّمات بأن يوفّروا بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة في أثناء أداء الاختبارات، سائلًا الله التوفيق للجميع.

وقال العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):‏ “ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحل التعليم العام والجامعي”.

وأضاف: “رسالتي لقادة المدارس، والمعلّمين، والمعلّمات هي العمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة في أثناء أداء الاختبارات”.