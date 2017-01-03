رسميًا.. منح “سمة” رخصة ممارسة نشاط التصنيف الائتماني 

المواطن – الرياض

تسلّمت وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني خطابًا من هيئة السوق المالية يفيد -رسميًا- ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني بعد أن كانت قد منحتها الترخيص، نهاية عام 2015م، كأول وكالة محلية للتصنيف ترخّص لها الهيئة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، عبّر نبيل بن عبد الله المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني، عن سعادته بمنح الوكالة موافقة هيئة السوق المالية على البدء بمزاولة النشاط بعد أن أنهت الوكالة كل المتطلّبات وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة.

فيما أكد المبارك أن الوكالة بدأت فعليًا تقديم خدماتها وفقًا لأفضل المعايير المتّبعة عالميًا في هذا الشأن، لا سيما أن المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الدين في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصّة لتداول الصكوك والسندات.

وبيّن المبارك أن وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقًا إلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية، خلال الفترة الماضية، مفيدًا بأنها لاقت إقبالًا يفوق التوقّعات، ممّا يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطّت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة.

كما أوضح أن وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني تنطلق على أسسٍ قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة“، وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني قادرة -بعون الله- على تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية.

وأشار المبارك إلى أن الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، مفيدًا بأن الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية، على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلةٍ ثانية يتبعها التوسّع الدولي.

الجدير بالذكر أن وكالة “سمة” للتصنيف الائتماني تعتبر أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما أنها تسعى، خلال الفترة القادمة، إلى الحصول على الاعتماد الدولي من كل المنظمات الدولية ذات العلاقة.

ويعتبر توقيت انطلاق وكالة “سمة” لمزاولة الأعمال مهم جدًا وحسّاس خصوصًا أن المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول العام 2030م، ويندرج تحتها برنامج التحوّل الوطني 2020 وبرامجه التنموية، وهنا تأتي أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني التي تتماشى بتناغمٍ تام مع هذه الرؤية.

واختتم المبارك تصريحه بتقديم شكره للجهات الإشرافية التي تدعم بكل شفافية صناعة التصنيف الائتماني الحديثة في السوق السعودية، كما تساعد في نشر ثقافة التصنيف الائتماني.



