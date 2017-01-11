رسوب 700 طالب في اختبار الرياضيات بجامعة الطائف.. والإدارة تعلق!

المواطن – الطائف

علقت جامعة الطائف على واقعة رسوب نحو 700 طالب وطالبة من السنة التحضيرية في مادة الرياضيات وفشلهم في اجتيازها، بعدما أثير الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ليس شرطاً أن يجتاز جميع الطلاب الاختبار، موضحة أن نسبة الناجحين فيه طبيعية، وتراوحت في مسارات السنة التحضيرية ما بين 84% و66%.

وأشارت إدارة الجامعة أنها ملتزمة بتطبيق سياسات الجودة في التعليم ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، وأن الأنظمة تكفل للطالب الحق في التظلم وتقديم طلب اعتذار على الدرجة الممنوحة له.

يشار إلى أن الطالبات الراسبات اللاتي تقدمن بشكوى لمدير الجامعة، قد أوضحن في شكواهن أنهن خريجات أقسام علمية وحاصلات على نسب عالية في الثانوية العامة، لكن أسئلة الاختبار كانت تعجيزية، كما اتهمن الطاقم التدريسي بعدم الكفاءة.