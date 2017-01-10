رسوب 900 طالب وطالبة فقط بمادة علمية في جامعة #الطائف

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن عدد الطلاب والطالبات الراسبين في إحدى المواد العلمية بجامعة الطائف قد وصل إلى 900 طالب وطالبة في السنة التحضيرية فقط.

وأشار المصدر في حديثه لـ “المواطن” أن نسبة الطلاب الراسبين في إحدى المواد العلمية تعادل 30% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات في السنة التحضيرية بجامعة الطائف، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تعتبر طبيعية جداً دون إثارة للبلبلة، خصوصاً أن عدد قبول الطلاب والطالبات بجامعة الطائف قد تجاوز 12 ألفاً ما بين السنة التحضيرية والانتساب.

وأكد المصدر بالوقت ذاته لـ “المواطن” أن الطلاب الراسبين في المادة العلمية عليهم مواصلة مجهودهم في تحقيق الطموحات وتجاوزهم لمثل هذه المواد العلمية التي يحتاج لها الدقة في الفهم والتعليم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد رسوب طلاب وطالبات جامعة الطائف وحسب ما تداول أنهم 700 طالب وطالبة، وتؤكد “المواطن”، حسب مصادرها الخاصة، أن عدد الطلاب والطالبات الراسبين في المادة العلمية وصل عددهم 900 في حالة طبيعية جداً بمعدل إجمالي الطلاب والطالبات المقبولين منذ العام الماضي.