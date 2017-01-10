رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المعمر والوادعي والدوسري

المواطن ـ محمد سلام

رفضت لجنة الاستئناف الانتخابية الطعون الانتخابية المقدمة من قبل المرشح خالد المعمر المرشح لرئاسة اتحاد القدم السابق وأحمد الوادعي ومحمد الدوسري المرشحين لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد جاء نص بيان لجنة الانضباط على النحو التالي:

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المبني على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الاثنين 30 محرم 1438هـ الموافق 31 أكتوبر 2016 القاضي باعتماد تشكيل لجنة الاستئناف الانتخابية.

وبالإشارة إلى المادة (14) من لائحة الانتخابية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص على:

تختص لجنة الاستئناف الانتخابية بالنظر والفصل في الطعون والتظلمات الانتخابية المقدمة لها طبقا لأحكام هذه اللائحة. الخ”

فقد عقدت اللجنة عدت اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن وأصدرت عدد من القرارات على النحو التالي:

أولاً:

قبول الطعن المقدم من الأستاذ خالد بن محمد المعمر شكلاً ورفضه موضوعاً.

ثانيا:

قبول الطعن المقدم من الأستاذ أحمد حامد الوادعي شكلاً ورفضه موضوعاً.

ثالثا:

قبول الطعن المقدم من الدكتور محمد هشام الدوسري شكلاً ورفضه موضوعاً.

علماً أن القرارات التي أصدرتها اللجنة تعد نهائية وملزمة وواجبة النفاذ ولا يقبل عليها أي التماس أو اعتراض استناداً للمادة 7/25 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمادة 5/15 من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم.