رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع

المواطن – نت

أقامت زوجة مصرية تبلغ، 24 عاماً، وتعمل مُدرسة، دعوى خلع من زوجها المهندس، 30 عاماً، لرفضه الاستحمام رغم مرور شهرين على زواجهما.

وأكدت الزوجة، أنها تزوجت من المهندس عن طريق زواج الصالونات دون أي معرفة مسبقة به، موضحة أنها فوجئت به يرفض الاستحمام وعندما سألته عن السبب قال إنه يعاني من مرض جلدي وحساسية مفرطة تجعله يصعب عليه القرب من المياه.

لكن الزوجة اكتشفت أن زوجها لا يعاني من أي أمراض تمنعه من الاستحمام وأن هذه عادته.

وعندما طالبها الزوج بأن ترضى بهذا الوضع، لأنه لن يتغير، طلبت منه الطلاق فرفض، فأقامت دعوى الخلع.