رقم تاريخي مميّز لنجم مانشستر يونايتد!

المواطن ـ نت



تمكّن المهاجم الإنجليزي واين روني من معادلة عدد الأهداف التي سجّلها أسطورة مانشستر يونايتد “السير بوبي تشارلتون”، وذلك خلال المباراة التي جمعت الشياطين الحُمر مع ريدينج.

سجل روني هدفًا خلال المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على ريدينج برباعيةٍ نظيفة، ضمن دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح في رصيده 249 هدفًا.

ويمتلك روني عدد أهداف بوبي تشارلتون نفسها، كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ النادي الإنجليزي، إلّا أن الكفّة تميل للأول، خاصةً أنه بقي له الكثير من المباريات التي تمنحه فرصة تخطّي هذا الرقم.

في الوقت نفسه، سجّل روني 249 هدفًا خلال 543 مباراة، في حين أحرزها بوبي تشارلتون خلال 758 مباراة مع مانشستر يونايتد.