روسيا تهزم بولندا في بطولة العالم لكرة اليد

المواطن- الرياض

حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا بنتيجة 24-20 على نظيره البولندي،الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-9، قبل أن يتعادل الفريقان 11-11 في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتفوق روسيا بفارق 4 أهداف.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 4 نقاط وصعد للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف فرنسا المتصدرة، وبفارق الأهداف أمام النرويج الثالثة والبرازيل الرابعة، فيما بقي منتخب بولندا خامسا من دون نقاط.

وتلتقي غدا فرنسا مع روسيا، وبولندا مع اليابان والنرويج مع البرازيل.