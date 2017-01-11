رونالدينيو: هذا أفضل شيء قدّمته إلى برشلونة!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد النجم البرازيلي الكبير “رونالدينيو”، لاعب فريق برشلونة السابق، أن أفضل شيء قام به مع الفريق الكتالوني كان كسر هيمنة غريمه التقليدي ريال مدريد على الكرة الإسبانية، موضحًا أنه ساعد “البارسا” على تغيير كرة القدم.

وقال النجم البرازيلي في تصريحاته: “لقد ساعدت برشلونة على تغيير كرة القدم، وأنا فخور بهذا الأمر”، مضيفًا: “عندما بدأت مسيرتي مع برشلونة، كان ريال مدريد الفريق الأقوى في إسبانيا، إلّا أن الجميع أصبح يحلم باللعب في كامب نو بعد رحيلي”.

وأنهى رونالدينيو تصريحاته لشبكة “إي إس بي إن” الأمريكية التليفزيونية: “الدور الذي قمت به كان أكبر ممّا فعلته في الملعب، وخلال تلك الفترة، كان زملائي يحبّون مشاهدة ليونيل ميسي، ونصحته في تلك الفترة أن يستمتع باللعب”.