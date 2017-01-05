ريال مدريد يحجز 4 مقاعد في تشكيلة العام

المواطن ـ نت



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن التشكيلة المثالية لعام 2016 في البطولات التابعة إليه، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتم اختيار التشكيلة وفقًا لتصويت زوار الموقع الرسمي لليويفا، وشهدت سيطرة لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بتواجد 4 لاعبين.

وحجز برشلونة 3 مقاعد في التشكيلة مقابل مقعدين ليوفنتوس، في حين تواجد لاعب واحد فقط من أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)

الدفاع: بواتينج (بايرن ميونخ).. راموس (ريال مدريد).. بيكيه (برشلونة).. كيليني (يوفنتوس)

الوسط: كروس (ريال مدريد).. مودريتش (ريال مدريد).. إنييستا (برشلونة)

الهجوم: ميسي (برشلونة).. رونالدو (ريال مدريد).. جريزمان (أتلتيكو مدريد)