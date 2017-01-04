زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب سواحل فيجي وتحذير من تسونامي

المواطن – نت

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل فيجي، في حين أطلقت تحذيرات من إمكانية حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن مركز الزلزال على عمق 15 كيلو متراً، وعلى بعد 221 كيلو متراً من جزيرة ندوي الفيجية، و283 كيلو متراً من العاصمة سوفا.

وحذّر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ من إمكانية حدوث أمواج تسونامي خطرة ضمن دائرة شعاعها 300 كيلو متر حول مركز الزلزال على طول سواحل فيجي.

وتقع فيجي على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية التي يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط بركاني وزلزالي كثيف.