زلزال بقوة 7.3 يضرب جنوب شرقي الفلبين

زلزال بقوة 7.3 يضرب جنوب شرقي الفلبين

2017/01/10
الساعة 11:06 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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زلزال تشيلي3

المواطن – وكالات

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات بمقياس ريختر مناطق جنوب شرقي الفلبين صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 7.3 درجة هز جنوب شرقى الفلبين اليوم، موضحة أن الزلزال كان على عمق 617 كيلومترا.


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