زواج_طفله_عمرها_8سنوات.. ما القصة؟

المواطن – عبد الرحمن دياب

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، مع واقعة تزويج رجل سعودي ابنته “8 سنوات” من ثلاثيني دون مراعاة صغر سنها.

ودشّن النشطاء هاشتاج #زواج_طفله_عمرها_8سنوات، معبرين من خلاله عن رفضهم لهذه الواقعة التي وصفوها بأنها “متكررة”، وتحدث بغية الحصول من وراء زواجهن على المال.

وكتبت وفاء: “حسبي الله إيش هالآباء البنت بالله لا عاشت طفولتها ولا مراهقتها ايش هالظلم ع طول زواج ومسؤوليه”.

وغرد حساب الوزير: “الموضوع محزن ومخيف لكل شخص عنده ذرة إنسانية تحكمه مو أعضاؤه التناسلية، فكّر بقلبك بعقلك بإنسانيتك تستوعب بشاعة الأمر”.

أما محمد المسعود فقال: “شفى الله عقلَ من يتاجر ببناته بُغية الحصول من ورائهن ع المال ولم يفكر بسعادة بناته. هذا المفترض أن تلغى عنه الولاية”.

وشدد هلال على أنه: “مفروض يعاقب الأب والأم وزوج الغفلة والمأذون (الشرعي) وتنزع منهم الولاية، ويتولى الحاكم ولاية من يقبعون تحت ولايتهم”.

ومن جانبه، كتب حساب “العقل مهم”: هذا الفعل القبيح والقذر ناتج طبيعي لأننا اعتمدنا النقل وعطلنا العقل”.

وتعجبت نورا: “للأسف فيه ناس للحين تتهاون بسن الزواج”.

وقال جميل الوهبي: “للأسف أصبح الموضوع مدحًا وتفاخرًا عندالبعض وماسمح لهالأشكال بالتمرد إلا بعدما شافو سوابق تمت بس مانقول غير الله يصبرنا”.