زوج_يقتل_زوجته_بالطايف يسبب جدلًا واسعًا على تويتر

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد واقعة قتل زوج لزوجته في الطائف، اليوم، طعنًا، دشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاشتاج “#زوج_يقتل_زوجته_بالطايف”، متعجّبين من خلاله من كثرة جرائم القتل في الفترة الأخيرة، ورافضين فيه الواقعة.

وتعجّب عبد الله: “كل أسبوع قتل، وش صاير؟”.

ورأت فرح أن: “في غياب القانون، توقّعوا أشنع من كذا، وكم بنسمع من جرايم من كاملين العقل؟!”.

وغرّد إبراهيم الصالح: “لاحول ولاقوة إلّا بالله.. ما فيه داعي للقتل.. كان ارجعها لأهلها محشمة مكرّمة دون المساس بحياتها، ومحافظة الطائف، اصحي شوي”.

وكتبت شيري: “الطائف مستهدف.. شمعنى كل شوي هاشتاق عن الطائف؟ يعني معقولة كل مدن المملكة مسالمة واحنا المرضى؟؟”.

وغرّدت شجن: “لاحول ولاقوة إلّا بالله.. اللهم اكفنا شر الفتن، ربي ارحمها وصبّر أطفالهم، وحرام تعمّموا.. أكيد فيها كثير من أهلها فيهم الخير”.

وكتب إنسان عادي: “حكم القاتل هو القصاص، فليش مكبّرين الموظوع؟”.