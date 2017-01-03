زيدان يُنهي شكوك الكولومبي خاميس رودريغز !

المواطن ـ نت



ذكرت صحيفة “ماركا” الأسبانية أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أكد للاعب الكولومبي جيمس رودريغز أنه يثق به ويعتمد عليه وأنه لاعب مهم لـ”الملكي”.

وقالت على موقعها الإلكتروني أن المدرب الفرنسي أجرى حوارًا مع جيمس، في أول تدريب للريال بعد العطلة، وأخبره بأنه لاعب مهم للفريق، ورغم أنه لم يضمن له اللعب كأساسي إلا أنه أكد أنه سيجعله يلعب مزيدًا من الدقائق.

وأضافت الصحيفة أن “زيزو” أخبر جيمس أنه لن يأخذ بعين الاعتبار التصريحات التي أدلى بها الكولومبي بعد نهائي بطولة مونديال الأندية، التي فاز بها “الملكي”، لكن اللاعب لم يشارك في أي دقيقة من المباراة النهائية.

وبعد انتهاء المباراة أكد جيمس أنه يجب عليه “التفكير في كل شيء والتوصل لحل”، ليثير الشكوك حول استمراره مع النادي الملكي، لكن زيدان أقنعه بألا يتخلى عن حلمه المتمثل في التفوق في صفوف الريال، وأنه يتمنى أن يعتمد على اللاعب الكولومبي طوال الوقت.



وكشفت “ماركا” أن زيدان لم يكن الوحيد الذي تحدث مع جيمس، لكن قائد “الملكي”، سرجيو راموس، قام بالأمر نفسه مع اللاعب بعد تصريحاته عقب نهائي مونديال الأندية.

وتضيف الصحيفة أن جيمس يتعين عليه الآن أن يثبت نفسه على أرض الملعب، خاصة أنه سيحظى بمزيد من الدقائق في ظل إصابة غاريث بيل ولوكاس فاسكيز.