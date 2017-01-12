“ساعد” لدعم مرضى التصلّب العصبي تعلن عن وظيفتين للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلّب العصبي المتعدّد “ساعد” عن وظيفتين شاغرتين في المحاسبة والسكرتارية للجنسين، وذلك للعمل في مقرّها بالرياض بنظام العقد السنوي.

واشترطت “ساعد” أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وألّا يقل مؤهّله عن البكالوريوس من قسم المحاسبة أو إدارة الأعمال لوظيفة محاسب، ومؤهل لا يقل عن دبلوم لوظيفة سكرتير، وكذلك خبرة في المجال لا تقل عن سنة.

وأكدت على أن من يجد في نفسه القدرة للعمل في الجمعية، وفق الشروط المطلوبة، الاتصال على هاتف 0539022998، أو إيميل ajfn2015@hotmail.com.

ومن جانبه، عقدت الجمعية مساء أمس، الثلاثاء، في مقرّها بمستشفى “المشاري” اجتماعًا مع الفرق العاملة، وترأس “إبراهيم الزعاقي” نائب رئيس الجمعية الجلسة، واستعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامه والإعلام “عبد الله الحربي” أهداف واستراتيجيات “ساعد” في دعم مرضى التصلّب العصبي.

وتحدّثت رئيسة اللجنة التثقيفية “مشاعل القحطاني” عن محتوى التواصل بين الجمعية والمرضى والمجتمع ككل، وتباحث رئيس اللجنة المالية “غدير العطيشان” مع الحضور الأمور المالية في المستقبل القريب للجمعية وآلية العضوية المدفوعة، ثم تم توزيع لجان العمل لتنفيذ الخطط التوعوية والتثقيفية بمتابعة أعضاء مجلس الإدارة، وتنسيق لجنة العلاقات العامة والإعلام.

ويذكر أن الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلّب العصبي المتعدّد “ساعد” تأسست في مطلع عام 2016، وتستهدف عددًا كبيرًا من المصابين في المملكة، ويضم مجلس إدارتها عددًا من الأطباء العاملين في الحقل الصحي، والإداري، والإعلامي.