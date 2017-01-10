سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016

المواطن – نت

كشفت مؤسسة IFI CLAIMS Patent Services المتخصصة في براءات الاختراع أن أبل ليست ضمن قائمة الشركات التكنولوجية الأكثر اهتماماً وحصولاً على براءات الاختراع خلال عام 2016، إذ لم تحصل الشركة الأمريكية على عدد كبير من براءات الاختراع يمكنها من الانضمام إلى قائمة الشركات.

تصدرت شركة IBM القائمة بحصولها على 8088 براءة اختراع خلال عام 2016، أي ما يعادل 22 براءة اختراع يومياً، تليها سامسونج بـ5518 براءة اختراع، أي ما يزيد قليلاً عن 15 في اليوم، بينما تتقارب الشركات الأخرى في عدد براءات الاختراع مثل كوالكوم، وجوجل، إل جي وسوني.

ولم تنضم شركة أبل للقائمة لكن هذا لم يكن مفاجئاً، بالنظر إلى أن الشركات المدرجة بالقائمة لديها عدد أكبر من المنتجات والأجهزة، بينما تركز أبل على عدد قليل من المنتجات الرئيسية، لذا فمن الطبيعي ألا تقدم طلبات براءات الاختراع، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى.