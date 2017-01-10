سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8

المواطن – نت

تسعى شركة سامسونج لشحن 60 مليون وحدة من هاتف جلاكسي s8، إذ طلبت الشركة الكورية الجنوبية المكونات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بعد الكشف عن طرح الهاتف بحلول أبريل المقبل.

وهذا يعني أن هاتف جلاكسي S8 قد يستغرق شهرا ليصل إلى متاجر التجزئة، إذ تحاول سامسونج ضمان الجودة لمنع العيوب المحتملة التي قد تضر بالهاتف، وتجنب المشاكل التي حدثت مع هاتف جلاكسى نوت 7 الذي سبب كوارث وخسائر كبيرة للشركة.

وتدعي المصادر أن سامسونج ستبدأ الإنتاج الكامل لهاتف جلاكسى S8 مارس المقبل، بينما يشير تقرير آخر أن الدفعة الأولى المكونة من 5 ملايين وحدة سيتم الانتهاء منها في مارس، في حين يقترح البعض أن الـ5 ملايين وحدة ستكون الطاقة الإنتاجية الشهرية لسامسونج خلال الشهور المتتالية.