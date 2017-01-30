سامسونج تخفض الدقة الافتراضية لشاشة هواتفها الذكية

المواطن - وكالات

بعد أن بدأت شركة سامسونج في إصدار تحديث الأندرويد 7.0 Nougat للهاتفين جالاكسي اس 7 و جالاكسي اس 7 ايدج، حدث تخفيض في الدقة الافتراضية للشاشة إلى Full HD في هذا التحديث.

ولكن سامسونج لا تزال تتيح للمستخدمين رفع دقة شاشة هواتف جالاكسي اس 7 الخاصة بهم إلى Quad HD من خلال إعدادات الشاشة في تطبيق الإعدادات، فضلا عن إمكانية خفض دقة الشاشة أيضا إلى HD .

ويهدف القرار الخاص بتخفيض دقة شاشات هواتف جالاكسي 7 في تحديث الأندرويد 7.0 Nougat لتصبح Full HD هي الدقة الافتراضية، لإطالة عمر البطارية بالنظر إلى أن دقة Full HD تتطلب طاقة أقل بالمقارنة مع دقة Quad HD.