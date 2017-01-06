“سامسونج” تكشف رسمياً عن هاتف جلاكسي S8 في 18 أبريل

المواطن – نت

كان من المتوقع أن تكشف شركة “سامسونج” رسمياً عن الهاتف الذكي الرئيسي القادم في شهر أبريل، ولكن هذه المعلومات لم تكن مؤكدة حتى اليوم، وصرحت مصادر لوسائل الإعلام الكورية أن سامسونج أكدت بالفعل أن موعد إطلاق هاتف جالاكسي S8 تم تحديده بشكل نهائي، وسيكون في 18 أبريل المقبل، ولن يكون متاحاً في جميع البلدان في آن واحد.

ويقول المصدر، إنه سيتم الكشف عن سامسونج جالاكسي S8 رسمياً في حدث مخصص، وهذا يعنى أن الشركة الكورية لن تستغل معرض MWC 2017 الذي سيعقد الشهر المقبل للكشف عن جهازها الجديد.

وعلى الرغم من أن التقرير الجديد يقول إن سامسونج ستبدأ الإنتاج‏ الضخم لهاتف جالاكسي S8 في مارس، وتخطط لإنتاج‏ حوالي 10 ملايين وحدة، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك من قبل المسؤولين في الشركة.

الجدير بالذكر أن السبب وراء تأخر إطلاق هاتف سامسونج الجديد، هو أن الشركة أخذت وقتاً طويلاً في الإنتاج‏ ومراجعة مزايا الأمان واختبار الهاتف، وهذا من أجل تجنب مشكلة هواتف “نوت 7” الأخيرة.