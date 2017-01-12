المواطن – وكالات

تترقب الأنظار إطلاق شركة آبل لهاتفها المحمول آيفون 8 خلال العام الجاري الأمر الذي دفع العديد من الشركات المنافسة الى إصدار هواتف جديدة في سباق محموم نحو السيطرة على الشريحة الأكبر من المستهلكين حول العالم.

من بين الشركات الأبرز في مجال الهواتف المحمولة والتي تنافس بقوه تأتي شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة إتش تي سي التايوانية.

فبعد ساعات من إعلان إتش تي سي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد “HTC Ocean Note” أعلنت سامسونج أنها سن تكشف النقاب عن هاتف بميزات جذابة ومختلفة عما سبق.