المواطن – وكالات
تترقب الأنظار إطلاق شركة آبل لهاتفها المحمول آيفون 8 خلال العام الجاري الأمر الذي دفع العديد من الشركات المنافسة الى إصدار هواتف جديدة في سباق محموم نحو السيطرة على الشريحة الأكبر من المستهلكين حول العالم.
من بين الشركات الأبرز في مجال الهواتف المحمولة والتي تنافس بقوه تأتي شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة إتش تي سي التايوانية.
فبعد ساعات من إعلان إتش تي سي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد “HTC Ocean Note” أعلنت سامسونج أنها سن تكشف النقاب عن هاتف بميزات جذابة ومختلفة عما سبق.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإصدار هاتف ذكي بشاشة مرنة قابلة للطي مقاس 7 بوصات، في جهاز سيغير قواعد سوق الهواتف.
سامسونج ستكون أول شركة تنتج هذا النوع من الهواتف القابلة للطي، وتوقعت مصادر أن تنتج الشركة أكثر من 100 ألف نسخة من هذا الهاتف في الثلث الثالث من هذا العام والذي من المتوقع أن يحمل اسم “غلاكسي إكس”.
وتستعد سامسونغ خلال 2017 لطرح العديد من المنتجات المميزة، لتعويض الخسارة التي تعرضت لها بسبب هواتف نوت 7 التي تعرضت لانفجار بطارياتها بالعام المنصرم.