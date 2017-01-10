سامسونج توجّه ضربةً “ذكية” لأبل

المواطن – وكالات

نجحت أخيرًا شركة سامسونج في جعل أجهزتها الذكية القابلة للارتداء متوافقة للعمل مع نظام التشغيل iOS.

واعتبارًا من 7 يناير، أصبح من الممكن استخدام ساعات سامسونج: Gear S3 Frontier، وGear S3 Classic، وGear S2، وGear Fit 2 مع هواتف آيفون المختلفة، ولكن بشرط ألّا تكون أقدم من آيفون 5، على أن تعمل بنظام iOS 9.0 أو أعلى.

وبحسب موقع phonearena الهندي، حتى يتم ربط الساعة الذكية مع هاتف آيفون، فإن المستخدم سيكون في البداية بحاجةٍ لتحميل تطبيق Gear S أو Gear Fit الرسمي على هاتفه الآيفون، وهي تطبيقات متاحة بشكلٍ مجاني عبر Apple App Store، وبمجرّد تثبيت التطبيق المناسب وتشغيله، سيتم توجيه المستخدم من خلال جميع الخطوات اللازمة لاستكمال عملية الاقتران.