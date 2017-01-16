سامي الجابر إلى تشيلسي !

المواطن ـ محمد سلام

كشف الكاتب الرياضي، حافظ المدلج، أن المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر حصل على المركز الأول في دورة الاتحاد الآسيوي “pro” التي خاضها مؤخراً في قطر، مؤكداً أن الجابر بعد حصوله على المركز الأول سيخوض فترة معايشة في فريق تشيلسي الإنجليزي الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

وقال المدلج في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “سامي الجابر حصل على المركز الأول في دورة الاتحاد الآسيوي PRO وعلى أثر ذلك سيخوض تجربة أسبوع معايشة لتدريبات تشيلسي مع كونتي في أيام الفيفا”.

هذا وكان الجابر قد تغيب عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية بسبب حضوره لهذه الدورة التدريبية، وتعرض لبعض الانتقادات الإعلامية؛ بسبب عدم تواجده في تدريبات الليوث خلال هذه الفترة المهمة لإعداد الفريق لباقي منافسات الموسم الرياضي الحالي.