سامي الجابر: لم أحصل على المركز الأول.. وهذه حقيقة ذهابي لتشيلسي !

المواطن ـ محمد سلام

أبدى المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر، سعادته بالالتحاق بالدورة التي نظمها الاتحاد العراقي لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، موضحاً أنها من متطلبات الحصول على الرخصة التدريبية PRO.

وأوضح الجابر: “الدورة ضمت أسماء قديرة لزملاء يمتلكون تاريخاً رياضياً رائعاً، لعل من أبرزهم يحيى علوان مدرب المنتخب العراقي السابق، نبيل معلول، راضي شنيشل”، وأضاف: “المحاضر الدولي الرائع بدر عبدالجليل قدم مادة متميزة خلال أيام الدورة كانت إضافة لكل من كان له فرصة الحضور والاستفادة”.

وبخصوص ذهابه لنادي تشيلسي الإنجليزي، وقضاء فترة معايشة لمدة أسبوع، قال الجابر: “وردني استفسارات عن خبر التحاقي لمدة أسبوع كمرافق لمدرب فريق تشيلسي كونتي لحصولي على الأول بالدورة وهذا الخبر غير دقيق.. أولا مثل هذه الدورات لا يكون فيها تقييم حسب المراكز، فلا يوجد ترتيب للمشاركين بالدورة بل هناك إما اجتياز لمتطلبات الدورة أو عدم اجتياز”.

وتابع عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “لذا فخبر أنني حصلت على المركز الأول غير صحيح مطلقاً. أما الالتحاق بتجربة لمدة أسبوع كتطبيق عملي واحتكاك ومعايشة لأسماء عالمية فهذا صحيح، وهي فكرة الاتحاد الآسيوي يهدف من خلالها لمنح المدربين الآسيويين فرصة للاطلاع عن قُرب على أفضل الممارسات التي تقدمها الأسماء العالمية بالتدريب”.

واختتم مدرب الشباب تغريداته بقوله: “رشح فريق تشيلسي والمدرب كونتي ليتم منحي فرصة الاحتكاك والاطلاع، وهو أمر يتوقف على موافقة هذه الأندية التي خاطبها الاتحاد الآسيوي لهذا الغرض”.