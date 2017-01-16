“سام” الأمريكي يحكي لـ”المواطن” قصة دخوله الإسلام في المملكة

المواطن_سعيد مشهور _جده

استضاف أسبوع جدة الثقافي، الذي نظّمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، على مدى 6 أيام، في إحدى ليالي الأسبوع، مواطنًا أمريكيًا يدعى “سام” دخل الإسلام منذ 6 سنوات بعد أن كان نصرانيًا، ليروي قصة دخوله الإسلام، بحضور الداعية المعروف الشيخ عبد الله بانعمة.

والتقت “المواطن” المقيم الأمريكي فور انتهاء الوقت المخصّص له على خشبة المسرح الذي روى قصته في إيجاز، فقال: “قدمت إلى المملكة العربية السعودية قبل 6 أعوام، وكنت نصرانيًا، وكان -للأسف- الإعلام الغربي ينقل صورة ليست حقيقية عن المملكة العربية السعودية، وخوّفوني من القدوم إلى هنا، لأنه ستحدث لي أمور مخيفة، ولكنني قرّرت الذهاب، ووصلت مدينة جدة، واتّجهت إلى مسجدٍ يسمى (مسجد التقوى)، وطرقت الباب، وخرج لي شخص، وقلت: (أنا سام.. نصراني، وأرغب في الدخول إلى المسجد)، فاستقبلني بكل رحمة ومودة، ومكثت 3 أيام أتردّد على هذا المسجد.. أدخل إليه، وأجلس في آخر المسجد، وأراقب ماذا يفعل المسلمون”.

وتابع: “بعدها، قرّرت الدخول إلى الإسلام، وكم أنا مسرور بلقاء أخي الشيخ عبد الله بانعمة، والحمد لله، بدأت أتعلّم اللغة العربية، وكان أول ما تعلّمت، قراءة الفاتحة، وأريد الذهاب إلى البيك”.

وعن تقبّل الأصدقاء له بعد الإسلام، قال: “الحمد لله، علاقتي بهم قوية، وتدعوني الكنائس لتحاورني، وليسألوني عن الإسلام والمسلمين”.

وعن رأيه في المجتمع السعودي، أكّد أنه مجتمع رحيم وودود، حيث أذهله هذا التطوّر العمراني الكبير في السعودية، وأضاف: “يجب أن يحب بعضنا بعضًا”، مختتمًا حديثه بالقول: “أنا أحب السعودية”.



