سرقة مواطنين سعوديين تحت تهديد السلاح بالكويت

المواطن – الخفجي

تعرض مساء أمس الأربعاء مجموعة من الشباب السعودي من أهالي محافظة الخفجي لعملية سطو في منطقة الشويخ بدولة الكويت، نتج عنها سرقة السيارة التي كانت تحمل وثائق السفر إضافة إلى مبلغ مالي.

وقال أحدهم لـ” المواطن “: إن شخصاً تهجم علينا بآلة حادة وأرغم أحد زملائنا الذي جلس بالسيارة أثناء تجولنا على الخروج من السيارة تحت التهديد. ليفر بها إلى جهة غير معلومة، مضيفاً: تم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية بدولة الكويت وتعاملت مع البلاغ بعد تزويدنا لهم بأوصاف الشخص.