سعيد المولد يعود للأهلي بـ12 مليون ريال بأولى صفقات الشتاء

المواطن – أحمد بيومي

تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع اللاعب سعيد المولد، لاعب فريق الرائد، في صفقة قال عنها النقاد إنها أولى صفقات موسم الشتاء، ومفاجأة الموسم بانتقال سعيد المولد لناديه السابق مجدداً.

وعاد المولد لناديه في صفقة وصلت لـ12 مليون ريال، يتقاضى اللاعب خلالها 3 ملايين عن كل موسم.

وكان سعيد المولد قد تقدم بفسخ عقده مع الرائد مقابل دفعه شرطاً جزائياً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، والذي يقدر بنصف مليون ريال.

يذكر أن بداية انطلاقة اللاعب بدأت في النادي الأهلي حيث تدرج في الفئات السنية، حتى وصل للاحتراف، حيث انتقل للاتحاد ثم بعدها انتقل لفارنزي البرتغالي لموسم واحد، ثم عاد للرائد الصيف الماضي، وأدهش النقاد بتألقه وتميزه ومستواه الراقي في اللعب وعلى البساط الأخضر، مما حدا بالأهلي لطلب انضمامه، حيث وافق اللاعب على العودة لناديه الذي نشأ فيه.