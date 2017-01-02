سفيرنا في الأردن : هذا ما وجهني به الملك سلمان .. وأرقام سرقات السيارات مبالغ فيها

المواطن – نوف العايد

أكد الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في الأردن أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد دوماً أن الأردن خط أحمر.

وكشف الأمير خالد بن فيصل، مساء أمس الأحد في حوار أجرته القناة السعودية ، أن خادم الحرمين الشريفين أكد له حينما تسلم موقعه كسفير لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن الأردن خط أحمر بالنسبة إلى السعودية وأن أمن الأردن واقتصاده وعلاقتنا به استراتيجية.

وأضاف في حوار بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -: “طلب منا البناء على ما قام به السفراء السابقون في تطوير العلاقات”، خاصة في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي يلعب الأردن دوراً كبيراً من الناحية السياسية واستقبال اللاجئين، برغم موقعه الجغرافي حيث تحيطه الاضطرابات.

وزاد السفير السعودي في الأردن: “توجيهات خادم الحرمين بالحرص على أمن وأمان الأردن والارتقاء بالاقتصاد الأردني بقدر ما نستطيع من نفوذ سياسي وقدرة اقتصادية”.

وتابع سموه حول انعكاس ذلك الحرص على أرض الواقع من ناحية الدعم مضيفاً: (الصبر زين) لا شيء كن فيكون، فالمجلس التنسيقي أنشئ للأمور القادمة، وصندوق الاستثمار قادم وسيعلن عن المبالغ التي وضعت ونحن متفائلون بالمستقبل”.

وشدد السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل في تصريحاته التلفزيونية على أن “الأردن يستحق كل خير منّا”، وشدّد على أن “الوقوف مع الأردن هو وقوف أخوة وليست منّة”.

الأردن وجهة للسعوديين

وحول اهتمام السفارة السعودية في عمّان بالرعايا السعوديين الزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية، بيّن أن هنالك (3) فئات من الرعايا السعوديين تتعامل معهم السفارة.

وتابع السفير السعودي: “حيث توجد فئة لها روابط عائلية مع الأردن بحكم الجغرافيا والجوار وأخرى تتعلق بالصحة لقرب العاصمة الأردنية عمّان حيث إنها أقرب للقريات من حايل مثلاً، وثالثة فئات تأتي للسياحة وقد ازدادت بسبب الأوضاع الصعبة في سوريا ولبنان خاصة لأبناء المناطق الشمالية”.

وأوضح الأمير خالد: نحاول أن نخدم هذه الأعداد بقدر المستطاع بطريقة ترضيهم وبما يحفظ حقوق المجتمع المضيف (المملكة الأردنية الهاشمية)، والسفارة تقف مع المواطن في شدته بما لا يتعدى على حقوق الآخرين فنحن ننصح المواطن ونساعده وتوجد شركة محاماة لمتابعة أوضاع الرعايا السعوديين”.

وبيّن سمو السفير حول ما يزعجه ، أن أغلب الأخبار التي تصل إلى الداخل السعودي حول ما يجري للسعوديين في الأردن تكون غير صحيحة وفيها نوع من الإثارة.

وأوضح: “للأسف أغلب الأخبار التي تصل إلى الداخل السعودي تكون فيها إثارة ولا تؤخذ من مصدر موثوق”، وضرب مثلاً بالإشارة إلى قضية سرقة السيارات حيث إنها تصل بطريقة خاطئة إلى الأهل في السعودية.

وقال السفير السعودي: “من المعلومات التي تصل خطأ وترد في الصحف (سرقة السيارة) وهذا أمر مبالغ به ومزعج لأن هنالك من يشعر بسبب هذه الإثارة وكأن السعوديين مستقصدون بسرقة السيارات وهو أمر غير صحيح”.

وتابع: “أنا أتواجد في عملي منذ 16 / 11 / 2015 وها نحن في أواخر 2016 ولم تسرق إلا سيارتان وقد تمت استعادتهما، وإذا ما قورنت بالأرقام التي تدخل إلى المملكة (نحو 56 ألف سيارة) فإنه أمر لا يجب التوقف عنده”.

مشاكل تواجه السعوديين

وقال سموه حول المشاكل التي يعاني منها السعوديون الذين يأتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية إنها تتمحور حول الدراسة والصحة وتشابه الأسماء على الحدود أحياناً.

وحول أمور التعليم أشار سموه إلى أنها تتعلق بـ”تقاعس” الطلبة أحياناً، وقال: “اجتمعت مع المواطنين لساعات حيث تبين لي أن 99 % من المشاكل ليست خطأ حكومياً بل إن معدل الطالب يكون أقل من المطلوب أو أنه متغيب أو لا تنطبق عليه الشروط”.

وأشار إلى وجود بعض المشاكل الأخرى (قانونية) مثل الإيجارات وبيّن: “نتعامل معها بأخوة من ناحية الصلح ونحل المشاكل بطيب خاطر ونجحنا فيها من خلال دائرة شؤون السعوديين”.