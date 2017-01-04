سفير أمريكا مهنئاً بذكرى البيعة: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك

المواطن – الرياض

هنأ سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف ويستفول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الثانية.

وقال ويستفول: “أود أن أعرب عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم. و إنه لمن دواعي سروري أن أهنئ الملك سلمان والشعب السعودي بهذه المناسبة”.

وأضاف: “تثني الولايات المتحدة الأمريكية على قيادتكم الرشيدة لإطلاق رؤية السعودية 2030، ونؤكد على تعاوننا التام لتحقيق أهداف هذه الرؤية”.

وختم السفير الأمريكي بقوله: “في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية الاستمتاع بعلاقة استراتيجية قوية وعميقة. ونتطلع إلى العمل معكم ومع حكومتكم لتعزيز تعاوننا المشترك لصالح الشعبين الأمريكي والسعودي”.