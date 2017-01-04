سقوط المشتبه به “الأساسي” في تفجير الكنيسة المصرية

المواطن – القاهرة

قبضت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، على شخص يشتبه في أنه من “العناصر الرئيسية” المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها ألقت القبض على أحد المتهمين الهاربين واسمه كرم أحمد عبد العال، في حين لا يزال المتهم الآخر هاربًا واسمه مهاب السيد قاسم، موضحة أنه جرى القبض أيضًا على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم “من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للاعتداء، والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية، تستهدف منشآت حيوية وهامة”.