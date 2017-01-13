سقوط سارقي محال الطائف ومواد البناء في قبضة الشرطة

المواطن - الطائف

قبضت شرطة الطائف على 4 أشخاص في العشرين من العمر، متهمين في سرقة عددا من المحال التجارية ومواد مباني تحت الإنشاء.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، ان شرطة محافظة الطائف تلقت عددا من البلاغات خلال الفترة الماضية تتضمن سرقة من داخل محال تجارية وكذالك مواد مباني تحت الإنشاء، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لكشف ملابسات هذه السرقات.

وقال إنه تم ضبط مرتكبيها حيث أسفرت نتائج الفريق من ضبط ٤ أشخاص في العشرين من العمر متهمين بتلك السرقة، وبسماع اقوالهم ارشدوا على موقع السرقات والمسروقات، لافتا إلى أنه تم ايقافهم رهن استكمال اجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.