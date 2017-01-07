سقوط طائرة في ولاية أركنساس الأمريكية ومقتل طاقمها

المواطن – نت



سقطت طائرة صغيرة في ولاية أركنساس، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وقتل اثنان من الطيارين كانا على متنها.

وذكر المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية طوني مولينارو، في بيان، أن طائرة صغيرة من طراز “Cessna 400″، سقطت على بعد 120 كم عن “ليتل روك” عاصمة ولاية أركنساس.

وأوضح مولينارو، أنهم سيرسلون فريقًا للموقع من أجل تقصي سبب سقوط الطائرة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكية.

وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد، تحمل على متنها شخصين، وهي مسجلة لدى مدينة تشارلوت بكارولينا الشمالية.